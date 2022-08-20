В Киевской области задержали вора, который похищал элитные авто

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“Легендарного угонщика “Калаша“ задержали в Киевской области. Вор несколько месяцев скрывался от следствия“, – говорится в сообщении.

Детали

43-летний злоумышленник специализировался на угонах элитных авто “Lexus” и “Toyota”. Для угона автомобилей пользовался оборудованием стоимостью от 30-40 тысяч долларов.

На своем счету имеет целую серию преступных эпизодов в разных областях Украины, в том числе Ровенской, Киевской области и столицы.

Напомним

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов показал видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано, как мужчины воруют велосипеды после комендантского часа.