В Киевской области задержали вора, который похищал элитные авто
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в Киевской области задержали вора, угонявшего элитные авто. Об этом информирует УНН.
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“Легендарного угонщика “Калаша“ задержали в Киевской области. Вор несколько месяцев скрывался от следствия“, – говорится в сообщении.
Детали
43-летний злоумышленник специализировался на угонах элитных авто “Lexus” и “Toyota”. Для угона автомобилей пользовался оборудованием стоимостью от 30-40 тысяч долларов.
На своем счету имеет целую серию преступных эпизодов в разных областях Украины, в том числе Ровенской, Киевской области и столицы.
Напомним
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов показал видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано, как мужчины воруют велосипеды после комендантского часа.