На Київщині затримали злодія, який викрадав елітні авто
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині затримали злодія, який викрадав елітні авто. Про це інформує УНН.
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“Легендарного угонщика “Калаша“ затримали на Київщині. Злодій кілька місяців переховувався від слідства“, – йдеться у повідомленні.
Деталі
43-річний зловмисник спеціалізувався на крадіжках елітних авто “Lexus” та “Toyota”. Для викрадення автівок користувався обладнанням вартістю від 30-40 тисяч доларів.
На своєму рахунку має цілу серію злочинних епізодів в різних областях України, в тому числі в Рівненській, Київській області та столиці.
Нагадаємо
Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов показав відео з камери спостереження, на якому зафіксовано, як чоловіки крадуть велосипеди після комендантської години.