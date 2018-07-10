В Киевской области задержали 76-летнего педофила

“Злоумышленником оказался 76-летний местный мужчина, в доме которого все это и происходило”, — говорится в сообщении.

По спецлинии 102 обратилась мама потерпевшей девочки и сообщила, что в течение двух лет мужчина из соседнего села, угрожая тем, что все расскажет в школе, где учится ребенок,понуждал ее к половым отношениям. Девочка сняла на телефон все эти непристойности, что и послужило доказательством для задержания педофила.

Как отмечается, мужчина немедленно был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 8 июля в детском лагере под Львовом за развращение несовершеннолетней задержали 46-летнего мужчину.