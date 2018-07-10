На Київщині затримали 76-річного педофіла
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. В с. Каратиші Миронівського району Київської області затримано чоловіка, який шляхом шантажу примушував 14-річну дитину до статевих стосунків. Про це повідомила прес-служба Нацполіції області, передає УНН.
“Зловмисником виявився 76-річний місцевий чоловік, в помешканні якого все це і відбувалося”, — йдеться у повідомленні.
На спецлінію 102 звернулася мама потерпілої дівчинки і повідомила, що протягом двох років чоловік із сусіднього села, погрожуючи тим, що все розкаже в школі, де навчається дитина, примушував її до статевих стосунків. Дівчинка відзняла на телефон всі ці непристойності, що і послугувало доказом для затримання педофіла.
Як зазначається, чоловіка негайно було затримано в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (Розбещення неповнолітніх). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 8 липня у дитячому таборі під Львовом за розбещення неповнолітньої затримали 46-річного чоловіка.