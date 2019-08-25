в Киевской области затрав без осадков

Ветер северо-восточный, умеренный. Температура ночью 12-15°, днем 25-28°.

По состоянию на 11:00 25 августа в столице температура 24°, атмосферное давление 755 мм рт. ст., относительная влажность 46%.

Напомним, завтра, 26 августа, в Украине выходной.

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