в Киевской области затрав без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Завтра, 26 августа, в Киевской области ожидается сухая погода, без осадков. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Ветер северо-восточный, умеренный. Температура ночью 12-15°, днем 25-28°.
По состоянию на 11:00 25 августа в столице температура 24°, атмосферное давление 755 мм рт. ст., относительная влажность 46%.
Напомним, завтра, 26 августа, в Украине выходной.
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