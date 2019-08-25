Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу по всій території України впродовж 25-27 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"25-27 серпня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 25-27 серпня по Києву та Київській області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні 25 серпня очікується погода переважно без опадів, температура повітря сягатиме 35 градусів тепла.
На початку наступного тижня, 26-27 серпня, без опадів, лише в Карпатах та 26 серпня в Закарпатті короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°; вдень 23-29°, на півдні та в Закарпатті вночі 13-19°, вдень 26-32°.