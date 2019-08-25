Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности по всей Украине

"25-27 августа в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 25-27 августа по Киеву и Киевской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 25 августа ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха достигнет 35 градусов тепла.

В начале следующей недели, 26-27 августа, без осадков, лишь в Карпатах и 26 августа в Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-16°, днем 23-29°, на юге и в Закарпатье ночью 13-19°, днем 26-32°.