Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 5 класса по всей территории Украины в течение 25-27 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"25-27 августа в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 25-27 августа по Киеву и Киевской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", говорится в сообщении.
Напомним, в Украине 25 августа ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха достигнет 35 градусов тепла.
В начале следующей недели, 26-27 августа, без осадков, лишь в Карпатах и 26 августа в Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-16°, днем 23-29°, на юге и в Закарпатье ночью 13-19°, днем 26-32°.