На Київщині затрав без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Завтра, 26 серпня, у Київській області очікується суха погода, без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Вітер північно-східний, помірний. Температура вночі 12-15°, вдень 25-28°.
Станом на 11 годину 25 серпня у столиці температура 24°, атмосферний тиск 755 мм рт. ст., відносна вологість 46 %.
Нагадаємо, завтра, 26 серпня, в Україні вихідний.
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