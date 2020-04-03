В Киевской области зафиксировано более 350 фактов нарушения карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68402 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 80820 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 94028 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 91575 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105294 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89749 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103228 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106010 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131042 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130343 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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Актуальное
В Киевской области зафиксировано более 350 фактов нарушения карантина

В Киевской области зафиксировано более 350 фактов нарушения карантина

Киев  •  УНН

 • 13196 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киевской области известно о 353 фактах нарушения карантинных мероприятий. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Есть информация о 353 фактах, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Из них задокументировано 205 фактов нарушения, в суд направлено 198 протоколов. Наложено 3 штрафа. Уже наложены, то есть, они уже подтверждены судом", - сказал Василий Володин.

Напомним, в Киевской области зафиксировано уже 70 случаев заболевания COVID-19.

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