В Киевской области зафиксировано более 350 фактов нарушения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киевской области известно о 353 фактах нарушения карантинных мероприятий. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Есть информация о 353 фактах, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Из них задокументировано 205 фактов нарушения, в суд направлено 198 протоколов. Наложено 3 штрафа. Уже наложены, то есть, они уже подтверждены судом", - сказал Василий Володин.
Напомним, в Киевской области зафиксировано уже 70 случаев заболевания COVID-19.