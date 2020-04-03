На Київщині зафіксовано понад 350 фактів порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Київщині відомо про 353 факти порушення карантинних заходів. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Є інформація про 353 факти, пов’язані із порушенням карантинних заходів. З них задокументовано 205 фактів порушення, до суду направлено 198 протоколів. Накладено 3 штрафи. Вже накладено, тобто, вони вже підтверджені судом", - сказав Василь Володін.
Нагадаємо, на Київщині зафіксовано вже 70 випадків захворювання на COVID-19.