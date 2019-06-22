На Киевщине арестованный мужчина убежал из участка полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Киевской области арестован мужчина убежал из участка полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
Так, мужчина совершил побег из Обуховского отделения полиции после избрания судом в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
После этого в Киевской области было введено операцию “Сирена”, а также ориентированы наряды полиции на поиски беглеца.
Работники криминальной полиции и кинологи задержали беглеца в нескольких километрах от районного отделения полиции — он пытался скрываться, но ему это не удалось.
Отмечается, что по данному факту будет решен вопрос предоставления правовой квалификации поступка беглеца и лиц, осуществлявших его охрану.
Напомним, в Винницкой человек пытался совершить самоубийство в районном отделении полиции.