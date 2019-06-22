На Київщині заарештований чоловік втік з відділку поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Київській області заарештований чоловік втік з відділку поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції області.
Так, чоловік здійснив втечу з Обухівського відділку поліції після обрання судом стосовно нього міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Після цього у Київській області було введено операцію “Сирена”, а також орієнтовані наряди поліції на пошуки втікача.
Працівники кримінальної поліції та кінологи затримали втікача за кілька кілометрів від районного відділку поліції — він намагався переховуватися, але йому це не вдалося.
Зазначається, що за вказаним фактом буде вирішено питання надання правової кваліфікації вчинку втікача та осіб, які здійснювали його охорону.
Нагадаємо, на Вінниччині чоловік намагався вчинити самогубство у районному відділені поліції.