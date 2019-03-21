Чоловік намагався вчинити самогубство у відділку поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Вінниці чоловік намагався вчинити самогубство у районному відділені поліції. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції області.
"Дійсно, 20 березня у Вінницькому районному відділені поліції, у службовому кабінеті, чоловік, якого запросили для проведення процесуальних слідчих дій, завдав собі тілесні ушкодження", - зазначили у поліції.
У поліції повідомили, що чоловіку надали медичну допомогу, наразі він перебуває в лікарні.
За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 120 Кримінального кодексу України – доведення до самогубства.
Крім того, для з’ясування всіх обставин цієї події створили комісію, до складу якої ввійшли представники інспекції з особового складу поліції Управління кадрового забезпечення ГУНП у Вінницькій області та Управління забезпечення прав людини Національної поліції.
Наразі проводяться опитування представників районного відділення, вивчаються вилучені записи з камер спостереження.
Нагадаємо, у Дніпрі 17-річна дівчина вчинила самогубство.