Мужчина пытался совершить самоубийство в отделении полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Виннице мужчина пытался совершить самоубийство в районном отделении полиции. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции области.
"Действительно 20 марта в Винницком районном отделении полиции, в служебном кабинете, человек, которого пригласили для проведения процессуальных следственных действий, нанес себе телесные повреждения", - отметили в полиции.
В полиции сообщили, что мужчине оказали медицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства.
Кроме того, для выяснения всех обстоятельств этого происшествия создана комиссия, в состав которой вошли представители инспекции по личному составу полиции Управления кадрового обеспечения ГУНП в Винницкой области и Управления обеспечения прав человека Национальной полиции.
Проводятся опросы представителей районного отделения, изучаются изъятые записи с камер наблюдения.
Напомним, в Днепре 17-летняя девушка совершила самоубийство.