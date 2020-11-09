В Киевской области за выходные произошло более 70 ДТП, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киевской области за выходные произошло 72 дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"За выходные (в Киевской области - ред.) произошло 72 ДТП, из них 5 ДТП - с травмированными, 6 человек получили травмы и 1 человек погиб", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось, в Киеве нетрезвый беглец въехал в полицейский автомобиль.
Напомним, ранее в Киевской области члены избирательной комиссии попали в ДТП - один человек погиб.