На Київщині за вихідні сталося понад 70 ДТП, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Київській області за вихідні сталося 72 дорожньо-транспортні пригоди, одна людина загинула. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
"За вихідні (на Київщині - ред.) сталося 72 ДТП, з них 5 ДТП - з травмованими, 6 осіб отримали травми та 1 людина загинула", - повідомили у пресслужбі.
Як повідомлялося, у Києві нетверезий утікач в'їхав у поліцейське авто.
Нагадаємо, раніше на Київщині члени виборчої комісії потрапили у ДТП - одна людина загинула.