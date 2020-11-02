У Києві нетверезий утікач в'їхав у поліцейське авто

“Днями на лінію 102 звернулася жінка та повідомила, що її колишній чоловік забрав з квартири ключі від автомобіля Peugeot та грошові кошти. Зупинити чоловіка вона не змогла, він сів в автомобіль та поїхав. Зі слів заявниці, він був сильно п'яний”, - зазначили в поліції.

За словами правоохоронців, учора вдень на бульварі Кольцова один з автопатрулів виявив Peugeot, який рухався назустріч. Керманич також помітив патрульних — покинув автомобіль на дорозі та почав тікати. При цьому Peugeot продовжив самовільний рух та здійснив наїзд на службовий автомобіль Renault. Патрульні швидко наздогнали втікача й повернули на місце пригоди.

Інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, результат огляду — 2,82 проміле, що більше ніж у 14 разів перевищує дозволений рівень.

На водія склали відповідні адміністративні матеріали. На місце викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для з'ясування обставин та перевірки інформації про заволодіння автомобілем.

Нагадаємо, що в столиці за вихідні сталося близько 230 ДТП.