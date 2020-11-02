В Киеве нетрезвый беглец въехал в полицейское авто
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На столичном бульваре Кольцова, нетрезвый водитель, убегая от полицейских, совершил ДТП со служебным автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, передает УНН.
"На днях на линию 102 обратилась женщина и сообщила, что ее бывший муж забрал из квартиры ключи от автомобиля Peugeot и денежные средства. Остановить мужа она не смогла, он сел в автомобиль и уехал. По словам заявительницы, он был сильно пьян", - отметили в полиции.
По словам правоохранителей, вчера днем на бульваре Кольцова один из автопатрулей обнаружил Peugeot, который двигался навстречу. Водитель также заметил патрульных - покинул автомобиль на дороге и начал убегать. При этом Peugeot продолжил самопроизвольное движение и совершил наезд на служебный автомобиль Renault. Патрульные быстро догнали беглеца и вернули на место происшествия.
Инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, результат обзора - 2,82 промилле, что более чем в 14 раз превышает допустимый уровень.
На водителя составили соответствующие административные материалы. На место вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств и проверки информации о завладении автомобилем.
Напомним, что в столице за выходные произошло около 230 ДТП.