В Киевской области за выходные произошло более 60 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Киевской области за прошлые выходные, 30-31 июля, произошло более 60 ДТП. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
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"За выходные (в Киевской области – ред.) всего произошло 62 ДТП, из них с травмированным – 5 ДТП”, – сообщили в пресс-службе.
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14 июля министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что в Украине количество ДТП почти втрое меньше, чем в прошлом году.
В апреле отмечали, что в Украине во время войны на 30% снизился уровень преступности и в пять раз уменьшилось количество ДТП.