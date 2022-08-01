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В Киевской области за выходные произошло более 60 ДТП

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. В Киевской области за прошлые выходные, 30-31 июля, произошло более 60 ДТП. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Цитата

"За выходные (в Киевской области – ред.) всего произошло 62 ДТП, из них с травмированным – 5 ДТП”, – сообщили в пресс-службе.

Дополнение

14 июля министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что в Украине количество ДТП почти втрое меньше, чем в прошлом году.

В апреле отмечали, что в Украине во время войны на 30% снизился уровень преступности и в пять раз уменьшилось количество ДТП.

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