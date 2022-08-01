На Київщині за вихідні сталося понад 60 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 30-31 липня, сталося понад 60 дорожньо-транспортних пригод. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
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"За вихідні (на Київщині – ред.) всього сталося 62 ДТП, із них з травмованим – 5 ДТП”, – повідомили у пресслужбі.
Доповнення
14 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що в Україні кількість ДТП майже утричі менше, ніж минулого року.
У квітні зазначали, що в Україні під час війни на 30% знизився рівень злочинності і у п'ять разів зменшилася кількість ДТП.