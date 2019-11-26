В Киевской области спасли еще одного лебедя
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В селе Ксаверовка Киевской области спасатели выловили еще одного нелетающего лебедя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую группу спасения животных в Facebook.
"В селе Ксаверовка выловили очередного нелетающего лебедя. Птица доставлена в Межигорской приют для лебедей", - говорится в сообщении.
Также, Киевская группа спасения животных за 24 ноября спасла двух раненых лебедей.
"Так, за день 24 ноября было спасено двух раненых лебедей в селах Перегоновка возле Обухова и Соколовка возле Белой Церкви", - отмечается в сообщении.
Кроме того, спасатели напоминают, что помогать лебедям стоит, если:
- в лебедя заметна травма крыла;
- лебедь точно не летает и не улетает длительное время;
- водоем замерз полностью, или осталась маленькая прорубь и лебедь сидит в ней.
Не стоит беспокоиться, если на льду или на замерзшем водоеме сидит группа из трех и более лебедей, даже если они сидят неподвижно и кажется, что они "примерзли".
"В редких случаях, когда птица действительно примерзает, она бьется на месте, размахивает крыльями, но не сидит неподвижно. Сидящая на льду группа лебедей обычно просто отдыхает", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве более сотни летучих мышей устроились на зимовку на балконе.