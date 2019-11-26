На Київщині врятували ще одного лебедя
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В селі Ксаверівка Київської області рятувальники виловили ще одного нелітаючого лебедя. Про це УНН повідомляє із посиланням на Київську групу порятунку тварин у Facebook.
У селі Ксаверівка виловили чергового нелітаючого лебедя. Птаха доставлено до Межигірського притулок для лебедів", - йдеться у повідомленні.
Також, Київська група порятунку тварин за 24 листопада врятувала двох поранених лебедів.
"Так, за день 24 листопада було врятовано двох поранених лебедів в селах Перегонівка біля Обухова та Соколівка біля Білої Церкви", - зазначається у повідомленні.
Окрім того, рятувальники нагадують, що допомагати лебедям варто, якщо:
- у лебедя помітна травма крила;
- лебідь точно не літає і не відлітає тривалий час;
- водойма замерзла повністю, або залишилася маленька ополонка і лебідь сидить в ній.
Не варто турбуватися, якщо на льоду або на замерзлій водоймі сидить група з трьох та більше лебедів, навіть якщо вони сидять нерухомо й здається, що вони "примерзли".
"В рідкісних випадках, коли птах дійсно примерзає, він б'ється на місці, розмахує крилами, але не сидить нерухомо. Сидяча на льоду група лебедів зазвичай просто відпочиває", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві більше сотні кажанів влаштувалися на зимівлю на балконі.