В Киевской области упал самолет: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Киевской области в обед упал самолет, в результате чего пилот и инструктор получили травмы и были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Сегодня, 6 декабря в 14 часов...поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев упал самолет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции, спасатели, медики.
"Установлено, что в результате падения два человека получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования будут установлены обстоятельства и причины падения самолета.
Напомним, вблизи поселка Победа в Киевской области упал мотодельтаплан, погибли два человека.