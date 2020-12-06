На Київщині впав літак: є постраждалі

"Сьогодні, 6 грудня о 14 годині…надійшло повідомлення про те, що поблизу села Гоголів впав літак", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.

"Встановлено, що в результаті падіння двоє людей отримали травми – пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги", - додається у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.

Нагадаємо, поблизу селища Перемога у Київській області впав мотодельтаплан, загинуло двоє людей.