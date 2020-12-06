На Київщині впав літак: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На Київщині пообідді впав літак, внаслідок чого пілот та інструктор отримали травми та були госпіталізовані до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"Сьогодні, 6 грудня о 14 годині…надійшло повідомлення про те, що поблизу села Гоголів впав літак", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.
"Встановлено, що в результаті падіння двоє людей отримали травми – пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги", - додається у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.
Нагадаємо, поблизу селища Перемога у Київській області впав мотодельтаплан, загинуло двоє людей.