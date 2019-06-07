В Киевской области в результате удара молнии загорелась церковь УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В городе Богуслав, что в Киевской области, в результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (УПЦ МП). Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает УНН.
“7 июня в 00 час. 59 мин. в г. Богуслав результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (церковь Московского патриархата, является памятником архитектуры)”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Спасатели сообщили, что в 6:00 утра пожар был ликвидирован на площади 144 м2.
Сообщается, что жертв и пострадавших нет.
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“К тушению привлекалось 20 чел. и 6 ед. техники из них от ГСЧС 18 чел. личного состава и 4 ед. техники”, — резюмировали спасатели.
Напомним, в конце апреля в Каменском на территории храма УПЦ произошел пожар.