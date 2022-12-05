В Киевской области обнаружили еще одну сбитую российскую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киевской области, на одном из полей, была обнаружена еще одна сбитая российская ракета, пишет УНН со ссылкой на страницу начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram.
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"Сбитую ракету оккупантов обнаружили полицейские на одном из полей Киевщины.. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Спасибо силам ПВО за отличную работу", - говорится в сообщении.
Ранее УНН уже сообщал, что на одном из полей обнаружили сбитую вражескую ракету.
Напомним
Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов 5 декабря. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 5 декабря силы ПВО сбили большинство российских ракет.