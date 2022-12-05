В Киевской области обнаружили еще одну сбитую российскую ракету

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"Сбитую ракету оккупантов обнаружили полицейские на одном из полей Киевщины.. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Спасибо силам ПВО за отличную работу", - говорится в сообщении.

Ранее УНН уже сообщал, что на одном из полей обнаружили сбитую вражескую ракету.

Напомним

Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов 5 декабря. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 5 декабря силы ПВО сбили большинство российских ракет.