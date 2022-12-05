На одном из полей Киевской области обнаружили обломки сбитой вражеской ракеты

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«Обломки одной из сбитых вражеских ракет фиксирует полиция Киевщины. Части ракеты были обнаружены сотрудниками отдела реагирования патрульной полиции при объезде территории поля. Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обезвреженной силами ПВО ракеты», – сообщил Небытов.

Напомним

Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов 5 декабря. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.