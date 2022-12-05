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На одном из полей Киевской области обнаружили обломки сбитой вражеской ракеты

Киев • УНН

 • 1102663 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На территории поля в Киевской области полицейские обнаружили обломки вражеской ракеты, которую сбили Силы ПВО. Соответствующие фото обнародовал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.

Цитата

«Обломки одной из сбитых вражеских ракет фиксирует полиция Киевщины. Части ракеты были обнаружены сотрудниками отдела реагирования патрульной полиции при объезде территории поля. Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обезвреженной силами ПВО ракеты», – сообщил Небытов.

Напомним

Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов 5 декабря. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.

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