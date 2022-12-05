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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27985 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На одному з полів Київщини виявили уламки збитої ворожої ракети

На одному з полів Київщини виявили уламки збитої ворожої ракети

Київ • УНН

 • 1102663 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. На території поля на Київщині поліцейські виявили уламки ворожої ракети, яку збили Сили ППО. Відповідні фото оприлюднив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, передає УНН.

Цитата

«Уламки однієї зі збитих ворожих ракет фіксує поліція Київщини. Частини ракети виявили співробітники відділу реагування патрульної поліції під час об'їзду території поля. Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки знешкодженої силами ППО ракети», – повідомив Нєбитов.

Нагадаємо

Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів 5 грудня. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

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