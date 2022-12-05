На Київщині виявили ще одну збиту російську ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Київській області, на одному з полів, виявили ще одну збиту російську ракету, пише УНН з посиланням на сторінку начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова у Telegram.
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"Збиту ракету окупантів виявили поліцейські на одному із полів Київщини.. Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Дякуємо силам ППО за відмінну роботу", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНН вже повідомляв, що на одному з полів виявили збиту ворожу ракету.
Нагадаємо
Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів 5 грудня. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 5 грудня сили ППО збили більшість російських ракет.