На Київщині виявили ще одну збиту російську ракету

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"Збиту ракету окупантів виявили поліцейські на одному із полів Київщини.. Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Дякуємо силам ППО за відмінну роботу", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНН вже повідомляв, що на одному з полів виявили збиту ворожу ракету.

Нагадаємо

Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів 5 грудня. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 5 грудня сили ППО збили більшість російських ракет.