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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Київщині виявили ще одну збиту російську ракету

На Київщині виявили ще одну збиту російську ракету

Київ • УНН

 • 1726328 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Київській області, на одному з полів, виявили ще одну збиту російську ракету, пише УНН з посиланням на сторінку начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова у Telegram.

Цитата

"Збиту ракету окупантів виявили поліцейські на одному із полів Київщини.. Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Дякуємо силам ППО за відмінну роботу", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНН вже повідомляв, що на одному з полів виявили збиту ворожу ракету.

Нагадаємо

Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів 5 грудня. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 5 грудня сили ППО збили більшість російських ракет.

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