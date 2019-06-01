В Киевской области у юриста украли более 10 тысячя долларов

В Киевской области группа неустановленных лиц через окно попала в частный дом и, угрожая хозяевам применением оружия, украла более 10 тыс. долларов и 2000 евро, золотые украшения.

Заметим, что хозяин дома работает юристом.



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Как сообщал УНН, за один день в Киевской области обокрал три церкви.