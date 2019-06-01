На Київщині у юриста вкрали понад 10 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На Київщині з будинку юрирста вкрали понад 10 тисяч доларів. По це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Київській області група невстановлених осіб через вікно потрапили у приватний будинок та, погрожуючи господарям застосуванням зброї, вкрала понад 10 тис. доларів та 2 тисячі євро, золоті прикраси.
Відмітимо, що господар будинку працює юристом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Полтавщині пограбували підприємця, вдаривши його дружину електрошокером
Як повідомляв УНН, за один день на Київщині обікрали три церкви.