В Киевской области в роддоме умерла беременная: открыто производство, планируется экспертиза

ukru
Эксклюзив
06:36 • 36191 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 67391 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 121503 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 155524 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 126066 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121092 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 155077 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116408 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122879 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130597 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 49705 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 31313 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 104537 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 30060 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 86945 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 121496 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 155518 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 114789 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 121850 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 155073 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 9155 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143780 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151381 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155810 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153891 просмотра
Актуальное
В Киевской области в роддоме умерла беременная: открыто производство, планируется экспертиза

В Киевской области в роддоме умерла беременная: открыто производство, планируется экспертиза

Киев • УНН

 • 1803857 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Белой Церкви на седьмом месяце беременности умерла женщина вместе с нерожденным ребенком в роддоме. Правоохранители открыли уголовное производство. После получения заключения о причине смерти будет назначено проведение экспертизы относительно правильности установления диагноза женщине, назначенного лечения и соблюдения медицинских протоколов. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.

Цитата

«По факту смерти роженицы начато досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником – ред.). Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокурорами Белоцерковской окружной прокуратуры», - сообщила Ковалева.

По ее словам, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

«Ожидаем заключение эксперта о причине смерти. После получения заключения будет назначено проведение комиссионной экспертизы относительно правильности установления диагноза женщине, назначенного лечения и соблюдения медицинских протоколов», - рассказала Ковалева.

Детали

СМИ сообщали, что в Белоцерковском роддоме на 7-м месяце беременности умерла женщина вместе с нерожденным ребенком. Женщина попала в медучреждение из-за повышенного давления и одышки. Врачи уверяли, что все хорошо и обещали ее выписать. Родные умершей обвиняют их в халатности и требуют наказать виновных.

Трагедию также прокомментировал руководитель КНП БГС "Белоцерковский роддом" Юрий Кух.

«2 октября в нашем роддоме произошла трагедия, умерла будущая мама с нерожденным младенцем. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование. Я как руководитель предприятия хочу подчеркнуть: я лично и всесторонне буду способствовать органам следствия, чтобы подобная трагедия не повторилась больше никогда. Кроме того, по моей инициативе проводится внутреннее расследование», - заявил Кух.

Напомним

Двух медиков будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей после того, как пациентка умерла после операции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы