В Киевской области в роддоме умерла беременная: открыто производство, планируется экспертиза
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Белой Церкви на седьмом месяце беременности умерла женщина вместе с нерожденным ребенком в роддоме. Правоохранители открыли уголовное производство. После получения заключения о причине смерти будет назначено проведение экспертизы относительно правильности установления диагноза женщине, назначенного лечения и соблюдения медицинских протоколов. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.
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«По факту смерти роженицы начато досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником – ред.). Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокурорами Белоцерковской окружной прокуратуры», - сообщила Ковалева.
По ее словам, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
«Ожидаем заключение эксперта о причине смерти. После получения заключения будет назначено проведение комиссионной экспертизы относительно правильности установления диагноза женщине, назначенного лечения и соблюдения медицинских протоколов», - рассказала Ковалева.
Детали
СМИ сообщали, что в Белоцерковском роддоме на 7-м месяце беременности умерла женщина вместе с нерожденным ребенком. Женщина попала в медучреждение из-за повышенного давления и одышки. Врачи уверяли, что все хорошо и обещали ее выписать. Родные умершей обвиняют их в халатности и требуют наказать виновных.
Трагедию также прокомментировал руководитель КНП БГС "Белоцерковский роддом" Юрий Кух.
«2 октября в нашем роддоме произошла трагедия, умерла будущая мама с нерожденным младенцем. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование. Я как руководитель предприятия хочу подчеркнуть: я лично и всесторонне буду способствовать органам следствия, чтобы подобная трагедия не повторилась больше никогда. Кроме того, по моей инициативе проводится внутреннее расследование», - заявил Кух.
Напомним
Двух медиков будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей после того, как пациентка умерла после операции.