На Київщині у пологовому померла вагітна: відкрито провадження, планується експертиза

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«За фактом смерті породіллі розпочато досудове розслідування за статтею 140 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником – ред.). Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури», - повідомила Ковальова.

За її словами, наразі проводяться необхідні слідчі дії.

«Очікуємо висновок експерта про причину смерті. Після отримання висновку буде призначено проведення комісійної експертизи щодо правильності встановлення діагнозу жінці, призначеного лікування та дотримання медичних протоколів», - розповіла Ковальова.

Деталі

ЗМІ повідомляли, що у Білоцерківському пологовому будинку на 7-му місяці вагітності померла жінка разом із ненародженою дитиною. Жінка потрапила до медзакладу через підвищений тиск та задишку. Лікарі запевняли, що все добре та обіцяли її виписати. Рідні померлої звинувачують їх у недбалості та вимагають покарати винних.

Трагедію також прокоментував керівник КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок" Юрій Кух.

«2 жовтня у нашому пологовому будинку сталася трагедія, померла майбутня мама з ненародженим немовлям. За фактом того, що відбулося правоохоронні органи проводять розслідування. Я як керівник підприємства хочу наголосити, я особисто та всебічно сприятиму органам слідства, щоб подібна трагедія не повторилася більше ніколи. Крім того, за моєю ініціативою проводиться внутрішнє розслідування», - заявив Кух.

Нагадаємо

Двох медиків судитимуть за неналежне виконання професійних обов'язків після того, як пацієнтка померла після операції.