В Киевской области спасатели ищут мать и ребенка, утонувших во время купания

$41.320.07
47.030.11
ukru
Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив
06:47 • 246 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 3762 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 41046 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 91641 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 136939 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 127886 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71075 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75966 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188799 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150802 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 5192 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 10797 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 14667 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 13408 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 17797 просмотра
публикации

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 234 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 136932 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 127882 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95187 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 106569 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12046 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14365 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16793 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19660 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21297 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В Киевской области спасатели ищут мать и ребенка, утонувших во время купания

Киев • УНН

 • 25027 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. в Киевской области спасатели ищут мать и ребенка, вероятно утонувших во время купания на р. Тетерев с. Блидча Иванковского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Киевской области спасатели ищут мать и ребенка, утонувших во время купания

"12 июня в 17:30 в ГСЧС поступила информация, что в Киевской области в с. Блидча Иванковского района на р. Тетерев во время купания вероятно утонуло два человека (мать 1992 г.р. и ребенок 2014 г.р.)", говорится в сообщении.

К поисковым работам привлечены спасательно-водолазное отделение 10 ДПРЗ м. Вышгород и отделения 41 ДПРЧ м. Иванков (9 человек личного состава и 2 единицы техники).

Напомним, в Одесской области в поселке Щурово утонул мужчина во время купания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74