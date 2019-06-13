В Киевской области спасатели ищут мать и ребенка, утонувших во время купания
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. в Киевской области спасатели ищут мать и ребенка, вероятно утонувших во время купания на р. Тетерев с. Блидча Иванковского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"12 июня в 17:30 в ГСЧС поступила информация, что в Киевской области в с. Блидча Иванковского района на р. Тетерев во время купания вероятно утонуло два человека (мать 1992 г.р. и ребенок 2014 г.р.)", говорится в сообщении.
К поисковым работам привлечены спасательно-водолазное отделение 10 ДПРЗ м. Вышгород и отделения 41 ДПРЧ м. Иванков (9 человек личного состава и 2 единицы техники).
Напомним, в Одесской области в поселке Щурово утонул мужчина во время купания.