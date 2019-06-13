На Київщині рятівники шукають матір і дитину, потонулих під час купання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На Київщині рятівники шукають матір і дитину, ймовірно потонулих під час купання на р. Тетерів с. Блідча Іванківського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"12 червня о 17:30 до ДСНС надійшла інформація, що у Київській області в с. Блідча Іванківського району на р. Тетерів під час купання ймовірно потонуло дві особи (мати 1992 р.н. та дитина 2014 р.н.)", йдеться у повідомленні.
До пошукових робіт залучено рятувально-водолазне відділення 10 ДПРЗ м. Вишгород та відділення 41 ДПРЧ м. Іванків (9 осіб особового складу та 2 одиниці техніки).
Нагадаємо, на Одещині у селищі Щурове втопився чоловік під час купання.