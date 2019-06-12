На Одещині втопився відпочивальник
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Одещині, у селищі Щурове втопився чоловік під час купання, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
У селищі Щурове, в річці Сіверський Донець, потонув 36-річний чоловік. Загиблим виявився мешканець Слов'янська, котрий відпочивав на одній з місцевих баз. За словами свідків, чоловік під час купання раптово зник під водою.
" Поліція розпочала досудове розслідування. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 з поміткою "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці закликають людей пам'ятати про правила поведінки на воді, та не вживати спиртних напоїв під час відпочинку.
Нагадаємо, у водоймах в Україні з початку червня втопилися понад 100 людей.