В Одесской области утонул отдыхающий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Одесской области, в поселке Щурово утонул мужчина во время купания, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
В поселке Щурово, в реке Северский Донец, утонул 36-летний мужчина. Погибшим оказался житель Славянска, который отдыхал на одной из местных баз. По словам свидетелей, мужчина во время купания внезапно исчез под водой.
"Полиция начала досудебное расследование. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Правоохранители призывают людей помнить о правилах поведения на воде, и не употреблять спиртных напитков во время отдыха.
Напомним, в водоемах в Украине с начала июня утонули более 100 человек.