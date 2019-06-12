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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области утонул отдыхающий

Киев • УНН

 • 11975 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Одесской области, в поселке Щурово утонул мужчина во время купания, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

В Одесской области утонул отдыхающий

В поселке Щурово, в реке Северский Донец, утонул 36-летний мужчина. Погибшим оказался житель Славянска, который отдыхал на одной из местных баз. По словам свидетелей, мужчина во время купания внезапно исчез под водой.

"Полиция начала досудебное расследование. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают людей помнить о правилах поведения на воде, и не употреблять спиртных напитков во время отдыха.

Напомним, в водоемах в Украине с начала июня утонули более 100 человек.

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