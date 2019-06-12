В Одесской области утонул отдыхающий

В поселке Щурово, в реке Северский Донец, утонул 36-летний мужчина. Погибшим оказался житель Славянска, который отдыхал на одной из местных баз. По словам свидетелей, мужчина во время купания внезапно исчез под водой.



"Полиция начала досудебное расследование. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.



Правоохранители призывают людей помнить о правилах поведения на воде, и не употреблять спиртных напитков во время отдыха.



Напомним, в водоемах в Украине с начала июня утонули более 100 человек.