Киевская область: полностью возобновили движение в местах, где повреждены мосты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Киевской области полностью возобновили движение в местах мостовых переходов, которые были повреждены в результате вторжения рф. Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует УНН.
Цитата
"В Киевской области в местах поврежденных мостовых переходов полностью восстановлено движение", – сообщил Кулеба.
Детали
На трех мостах ремонтные работы продолжаются. Речь идет об искусственных постройках на автомобильных дорогах государственного значения в Вышгородском районе:
• мост на автодороге Р-56 Чернигов – Пакуль – контрольно-пропускной пункт "Славутич" – Чернобыль вблизи г. Припять через реку Припять;
• мост на автодороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч вблизи с. Полесское через реку Уж;
• мост на автодороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч вблизи с. Полесское через реку Грезля.
Добавим
Восстановление поврежденных объектов транспортной инфраструктуры началось сразу после деоккупации региона. Всего в Киевской области из-за боевых действий повреждено 48 искусственных сооружений. По 24 – на автодорогах государственного и местного значений.
Для безопасного проезда транспорта по участкам дорог, пролегающим через мосты, обустроили временные переправы. Чтобы сохранять их в исправном состоянии, специалисты проводят систематические обследования.
Напомним
Все населенные пункты Киевской области, которые были под оккупацией российских военных, проверили на наличие взрывоопасных предметов.