Київщина: повністю відновили рух у місцях, де пошкоджено мости
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Київській області повністю відновили рух у місцях мостових переходів, які було пошкоджено внаслідок вторгнення рф. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує УНН.
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"На Київщині в місцях пошкоджених мостових переходів повністю відновлено рух", – повідомив Кулеба.
Деталі
На трьох мостах ремонтні роботи тривають. Йдеться про штучні споруди на автомобільних дорогах державного значення у Вишгородському районі:
• міст на автодорозі Р-56 Чернігів – Пакуль – контрольно-пропускний пункт "Славутич" – Чорнобиль поблизу м. Прип’ять через річку Прип’ять;
• міст на автодорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч поблизу с. Поліське через річку Уж;
• міст на автодорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч поблизу с. Поліське через річку Грезля.
Додамо
Відбудова пошкоджених об’єктів транспортної інфраструктури розпочалася одразу після деокупації регіону. Усього в Київській області через бойові дії пошкоджено 48 штучних споруд. По 24 – на автодорогах державного та місцевого значень.
Для безпечного проїзду транспорту ділянками доріг, що пролягають через мости, облаштували тимчасові переправи. Аби зберігати їх у справному стані, фахівці проводять систематичні обстеження.
Нагадаємо
Усі населені пункти Київщини, які були під окупацією російських військових, перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів.