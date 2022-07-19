Усі населені пункти Київщини перевірили на вибухонебезпечні предмети – голова ОВА

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"На сьогодні спеціальні служби обстежили всі населені пункти області, що знаходилися під окупацією, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це 270 міст, сіл та селищ у межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів Київщини", – ідеться у повідомленні.

Деталі

З початку робіт рятувальники знешкодили 52 862 одиниці вибухонобезпечних предметів.

Недослідженими ще залишаються приблизно 8462 км2, з них 2600 км2 в зоні відчуження.

"Для того, аби завершити цю роботу в Київській області повністю, потрібні роки. Ми неодмінно це зробимо", – додав Кулеба.

Голова ОВА вкотре закликав всіх жителів пам’ятати про небезпеку.

"Нагадую, якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не чіпайте його, не намагайтеся розібрати чи перемістити. Негайно повідомте про знахідку до Служби порятунку за номером 101", – зазначив він.

Нагадаємо

У Київській області вже виявили 1346 тіл мирних жителів, яких вбили російські окупанти.