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Все населенные пункты Киевской области проверили на взрывоопасные предметы – глава ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Все населенные пункты Киевской области, которые были под оккупацией российских военных, проверили на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.

Цитата

"На сегодняшний день специальные службы обследовали все находившиеся под оккупацией населенные пункты области на наличие взрывоопасных предметов. Это 270 городов, сел и поселков в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов Киевской области", – говорится в сообщении.

Детали

С начала работ спасатели обезвредили 52 862 единицы взрывоопасных предметов.

Неисследованными еще остаются около 8462 км2, из них 2600 км2 в зоне отчуждения.

"Для того, чтобы завершить эту работу в Киевской области полностью, нужны годы. Мы непременно это сделаем", – добавил Кулеба.

Глава ОВА в очередной раз призвал всех жителей помнить об опасности.

"Напоминаю, если вы наткнулись на подозрительный предмет, не трогайте его, не пытайтесь разобрать или переместить. Немедленно сообщите о находке в Службу спасения по номеру 101", – сообщил он.

Напомним

В Киевской области уже обнаружили 1346 тел мирных жителей, которых убили российские оккупанты.

Украинские Национальные Новости

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