На Киевщине полиция задержала "смотрящего" за городом Боярка

Детали

В ходе расследования незаконной деятельности подозреваемого, оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями полиции Киевской области установили факт вымогательства 30 тысяч гривен путем вымышленного долга. За определенный срок потерпевший должен был уплатить эту сумму.

После завершения срока, "смотрящий" встретился с потерпевшим, избил его и отнял 6000 гривен. Через несколько дней с использованием угроз, он заставил его отдать еще 7000 гривен. Также он угрожал изъять автомобиль, если потерпевший не оплатит оставшуюся сумму.

20 июня полицейские задержали злоумышленника, известного как "смотрящий", в городе Боярка. Ему объявили подозрение по статье 189 часть 4 (Вымогательство) и статье 255-1 часть 1 (Установление или распространение преступного влияния) Уголовного кодекса Украины и поместили во временное содержание.

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