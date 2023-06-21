Через ревнощі під Києвом спалили легковик: палію та замовнику повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Під Києвом через ревнощі спалили легковик. Як повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, правоохоронці оголосили про підозру палію та замовнику безчинства, передає УНН.
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За словами Нєбитова, у Борисполі 19-річний правопорушник облив "Volkswagen" легкозаймистою рідиною, підпалив та зник з місця вчинення злочину.
Організатором підпалу виявився 41-річний раніше судимий чоловік, який спланував знищити авто знайомого через конфлікт у стосунках. Також під час обшуку правоохоронці виявили понад 2700 патронів різного калібру. Поліція затримала зловмисника та помістила до ізолятора тимчасового тримання.
Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.