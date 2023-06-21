Из-за ревности под Киевом сожгли легковушку: поджигателю и заказчику сообщили о подозрении

Детали

По словам Небытова, в Борисполе 19-летний правонарушитель облил "Volkswagen" легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся с места совершения преступления.

Организатором поджога оказался 41-летний ранее судимый мужчина, который спланировал уничтожить авто знакомого из-за конфликта в отношениях. Также во время обыска правоохранители обнаружили более 2700 патронов различного калибра. Полиция задержала злоумышленника и поместила в изолятор временного содержания.

Сейчас двум фигурантам сообщено о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.