Из-за ревности под Киевом сожгли легковушку: поджигателю и заказчику сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Под Киевом из-за ревности сожгли легковушку. Как сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, правоохранители объявили о подозрении поджигателю и заказчику бесчинства, передает УНН.
Детали
По словам Небытова, в Борисполе 19-летний правонарушитель облил "Volkswagen" легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся с места совершения преступления.
Организатором поджога оказался 41-летний ранее судимый мужчина, который спланировал уничтожить авто знакомого из-за конфликта в отношениях. Также во время обыска правоохранители обнаружили более 2700 патронов различного калибра. Полиция задержала злоумышленника и поместила в изолятор временного содержания.
Сейчас двум фигурантам сообщено о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.