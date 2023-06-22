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На Київщині поліція затримала "смотрящого" за містом Боярка

Київ • УНН

 • 4360693 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Раніше судимого "кримінального авторитета" доставили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили йому про підозру за фактом вимагання і встановлення злочинного впливу. Повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

На Київщині поліція затримала "смотрящого" за містом Боярка

Деталі 

Під час розслідування незаконної діяльності підозрюваного, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції Київської області встановили факт вимагання 30 тисяч гривень шляхом вигаданого боргу. За певний термін потерпілий мав сплатити цю суму. 

Після завершення терміну, "смотрящий" зустрівся з потерпілим, побив його і відняв 6000 гривень. За кілька днів з використанням погроз, він змусив його віддати ще 7000 гривень. Також він загрожував вилучити автомобіль, якщо потерпілий не сплатить решту суми. 

20 червня поліціянти затримали зловмисника, відомого як "смотрящий", в місті Боярка. Йому оголосили підозру за статтею 189 частина 4 (Вимагання) та статтею 255-1 частина 1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України і помістили до тимчасового тримання.  

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