В Киевской области полиция задержала "грабителя" банка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Работники Белоцерковского межрайонного отдела полиции охраны совместно с патрульной полицией провели оперативно-тактические учения "Тревога в банке" во время которого отработали задержание грабителя банка. Об этом УНН сообщили в полиции Киевской области.
В соответствии с заданием, неизвестный мужчина совершил нападение на банковское учреждение и пытался завладеть средствами. Полицейские охраны, несущих службу на объекте, с помощью тревожной сигнализации подали сигнал "Тревога". Соответственно, группа реагирования полиции охраны немедленно прибыла на объект, блокировала вход и пути возможного отхода преступника и соблюдая меры личной безопасности, задержала нападавшего.
В это же время работники батальона патрульной полиции блокировали фасад помещения объекта и не допускали посторонних лиц.
По словам начальника Управления полиции охраны в Киевской области Виталия Кривобочека, практические тренировки проводятся систематически. Кроме того, такие учения дают возможность показать профессиональную состоятельность правоохранителей при исполнении служебных обязанностей.
Как сообщал, на днях в поселке Рогань Харьковской области неизвестные взорвали банкомат.