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6 марта, 19:19 • 134427 просмотра

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6 марта, 17:12 • 143167 просмотра

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В Киевской области полиция задержала "грабителя" банка

В Киевской области полиция задержала "грабителя" банка

Киев  •  УНН

 • 8105 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Работники Белоцерковского межрайонного отдела полиции охраны совместно с патрульной полицией провели оперативно-тактические учения "Тревога в банке" во время которого отработали задержание грабителя банка. Об этом УНН сообщили в полиции Киевской области.

В соответствии с заданием, неизвестный мужчина совершил нападение на банковское учреждение и пытался завладеть средствами. Полицейские охраны, несущих службу на объекте, с помощью тревожной сигнализации подали сигнал "Тревога". Соответственно, группа реагирования полиции охраны немедленно прибыла на объект, блокировала вход и пути возможного отхода преступника и соблюдая меры личной безопасности, задержала нападавшего.

В это же время работники батальона патрульной полиции блокировали фасад помещения объекта и не допускали посторонних лиц.

По словам начальника Управления полиции охраны в Киевской области Виталия Кривобочека, практические тренировки проводятся систематически. Кроме того, такие учения дают возможность показать профессиональную состоятельность правоохранителей при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщал, на днях в поселке Рогань Харьковской области неизвестные взорвали банкомат.

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