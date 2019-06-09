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На Київщині поліція затримала “грабіжника” банку

На Київщині поліція затримала “грабіжника” банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Працівники Білоцерківського міжрайонного відділу поліції охорони спільно із патрульною поліцією провели оперативно-тактичні навчання “Тривога в банку” під час якого відпрацювали затримання грабіжника банку. Про це УНН повідомили у поліції Київської області.

Відповідно до завдання, невідомий чоловік здійснив напад на банківську установу та намагалися заволодіти коштами. Поліцейські охорони, які несуть службу на об’єкті, з допомогою тривожної сигналізації подали сигнал “Тривога”. Відповідно, група реагування поліції охорони негайно прибула на об’єкт, блокувала вхід і шляхи можливого відходу злочинця та дотримуючись заходів особистої безпеки, затримала нападника.

В цей же час працівники батальйону патрульної поліції блокували фасад приміщення об’єкту та не допускали сторонніх осіб.

За словами начальника Управління поліції охорони в Київській області Віталія Кривобочека, практичні тренування проводяться систематично. Крім того, такі навчання дають можливість показати професійну спроможність правоохоронців під час виконання службових обов’язків.

Як повідомляв, днями у селищі Рогань Харківської області невідомі підірвали банкомат

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