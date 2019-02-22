В Киевской области полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу автомобиля журналиста

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59211 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124868 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126527 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127563 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124093 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157328 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117741 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141355 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145231 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130523 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Киевской области полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу автомобиля журналиста

В Киевской области полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу автомобиля журналиста

Киев  •  УНН

 • 6359 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Киевской области полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу автомобиля журналиста. Сообщение о возгорании автомобиля Ford Fiestа по спецлинии Киевской области поступило в 5 утра от жителя села Ходосовка, Киево-Святошинского района. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной полиции.

Представитель СМИ связывает это преступление со своей профессиональной деятельностью. По его мнению таким образом ему пытаются отомстить определенные лица. Сейчас сотрудники полиции проверяют полученную информацию. Рассматриваются также другие версии совершенного правонарушения.

На месте происшествия работали спасатели, следственно-оперативная группа Чабанивского отделение полиции. Полицейские изъяли вещественные доказательства, которые в дальнейшем будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Автомобиль заявителя, которая была припаркована на обочине, огнем уничтожена полностью. Также сгорел автомобиль, который находился рядом. Из людей никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к поджогу, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНН, в Украине пытались поджечь арсенал ВСУ.

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