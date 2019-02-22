В Киевской области полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу автомобиля журналиста

Представитель СМИ связывает это преступление со своей профессиональной деятельностью. По его мнению таким образом ему пытаются отомстить определенные лица. Сейчас сотрудники полиции проверяют полученную информацию. Рассматриваются также другие версии совершенного правонарушения.

На месте происшествия работали спасатели, следственно-оперативная группа Чабанивского отделение полиции. Полицейские изъяли вещественные доказательства, которые в дальнейшем будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Автомобиль заявителя, которая была припаркована на обочине, огнем уничтожена полностью. Также сгорел автомобиль, который находился рядом. Из людей никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к поджогу, выясняют все обстоятельства произошедшего.



Как сообщал УНН, в Украине пытались поджечь арсенал ВСУ.