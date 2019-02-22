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На Київщині поліція встановлює осіб, причетних до підпалу автомобіля журналіста

На Київщині поліція встановлює осіб, причетних до підпалу автомобіля журналіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. На Київщині поліція встановлює осіб, причетних до підпалу автомобіля журналіста. Повідомлення про загорання автівки Ford Fiestа на спецлінію Київщини надійшло о 5-й ранку від жителя села Ходосівка, Києво-Святошинського району. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної поліції. 

Представник мас-медіа пов’язує цей злочин зі своєю професійною діяльністю. На його думку таким чином йому намагаються помститися певні особи. Наразі працівники поліції перевіряють отриману інформацію. Розглядаються також інші версії скоєного правопорушення.

На місці події працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Чабанівського відділення поліції. Поліцейські вилучили речові докази, які у подальшому будуть направлені на проведення відповідних експертиз.

Автівка заявника, яка була припаркована на узбіччі, вогнем знищена повністю. Також згорів автомобіль, що знаходився поруч. З людей ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до підпалу, з’ясовують усі обставини події.

Як повідомляв УНН, в Україні намагалися підпалити арсенал ЗСУ

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