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Смертельно опасные развлечения: на Киевщине подростки катались на крышах грузовых вагонов. Один из ребят в реанимации

Киев • УНН

 • 720927 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В Бориспольском районе Киевской области подростки развлекались катаясь на крышах грузовых вагонов. Одного из парней нашли на путях, сейчас за его жизнь борются врачи, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины в Telegram.

Цитата

"Смертельно опасные развлечения устроил себе 16-летний подросток и его товарищ на Бориспольщине. Ребята катались на грузовых вагонах. После такого "экстрима" одного из них с тяжелыми травмами нашли на путях. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.

"Призываем родителей следить за досугом подростков, не допускать их участия в развлечениях, которые могут стоить жизни", - добавили в полиции Киевщины.

Дополнение

По состоянию на 18 мая 2023 года более 1460 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров 482 ребенка погибли и более 978 получили ранения различной степени тяжести. Эти данные не являются окончательными, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины в Telegram.

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